वीडियो : आबूरोड के पास हुए भीषण सड़क हादसे में नागौर के खिंवताना निवासी तीन जनों की मौत

Three people of Nagaur died in road accident नागौर/आबूरोड. नागौर जिले के खिंवताना गांव से मूंग की बोरियां भर कर गुजरात के पालनपुर जा रहा ट्रक आबूरोड के निकट फोरलेन हाईवे पर चंद्रावती पुल से नीचे गिर गया। रविवार तडक़े हुए इस भीषण सडक़ हादसे में ट्रक में सवार तीन जनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक जना घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रीको पुलिस ने मृतकों के शव आबूरोड मोर्चरी में रखवाए तथा घायल को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। इधर, नागौर के खिंवताना में हादसे की सूचना मिलने पर मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागौर के खिंवताना से पालनपुर जा रहा ट्रक आबू रोड के चंद्रावती पुलिए से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। भीषण सडक़ हादसे में खिंवताना निवासी तेजाराम (58) पुत्र सांवताराम जाट, हुकमाराम (62) पुत्र सांवताराम जाट एवं कुलदीप (21) पुत्र प्रह्लाद कड़वा की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि रूपाराम पुत्र रामनिवास मेघवाल गंभीर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आबू रोड पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए तथा घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर उपचार शुरू करवाया।

डीएसपी भी पहुंचे मौके पर

भीषण हादसे की सूचना मिलने पर व मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक प्रवीण सेन भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।