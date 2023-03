वीडियो...आपकी बिजली कभी भी काटी जा सकती है

Nagaur. राजस्व वसूली की दौड़ में 600 से ज्यादा कनेक्शनों की चढ़ी भेंट

-बकाएदारों में 403 उपभोक्ताओं से अब तक 48 लाख की हुई राजस्व वसूली

-वित्तीय सत्र में राजस्व वसूली पूर्ति की होड़ में अब पांच हजार से कम की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के भी कट रहे कनेक्शन

Your power can be cut off at any time