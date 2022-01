स्वंयसेवकों ने किया साईं दर्शन, देखा पैनोरमा

Nagaur. सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर के पांचवें दिन रविवार को भ्रमण कार्यक्रम के तहत स्वंयसेवक रवाना हुए

नागौर. सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर के पांचवें दिन रविवार को भ्रमण कार्यक्रम के तहत स्वंयसेवक रवाना हुए। एडीओ सुरेश कुमार सोनी एवं प्रधानाचार्य शंकरलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी तुलछाराम गोदारा ने बताया कि साईं जी का टांका, समराथल धोरा श्री जंभेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन किए। इसके पश्चात मुकाम स्थित श्री जंभेश्वर भगवान के दर्शन करने के साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का प्रण लिया। इसी क्रम में जंभेश्वर पनोरमा का अवलोकन किया। इस दौरान व्याख्याता बुद्धाराम विश्नोई, एहसान सोरगर, विजय पुरोहित, जगदीश नागोरा व कृष्णकांत आदि मौजूद थे।

भागवत कथा आज से

नागौर. गो-चिकित्सालय परिसर में सोमवार से भागवत कथा शुरू होगी। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा भैरूजी की थान से गाजे-बाजे के साथ कथा स्थल तक पहुंचेगी। भागवत कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों की पर दिव्य सजीव झांकियों का भी मंचन किया जाएगा।

Nagaur. NSS volunteers of Seth Kishanlal Kankaria leaving for the tour