17 जनवरी को जिले की 136 ग्राम पंचायतों में मतदान, वोट देने के लिए क्या चाहिए, पढि़ए पूरी खबर

Voting in 136 gram panchayats of the Nagaur district on January 17

16 जनवरी को बीआर मिर्धा कॉलेज परिसर से रवाना होंगे मतदान दल, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, मिर्धा कॉलेज में लगा बसों का जमावड़ा