70 सालों में मतदान प्रतिशत 20 फीसदी तक बढा

Submitted by:

1977 में प्रति हजार पुरुषों पर 763 महिलाओं ने किया था मतदान, फिर 1993 तक रहा इससे कम

- 1952 से लगातार बढ़ी मतदान केन्द्रों की संख्या, केवल 2003 में घटा दिए थे 12.56 फीसदी मतदान केन्द्र

Voting percentage increased by 20 percent in 70 years in Rajasthan