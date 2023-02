VIDEO...यहां शहर के बिलकुल पास ही बना दिया गया जंगल देख रह गए हैरान

Nagaur. गोलाई की आकृति में तालाब के साथ ही जंगल में बना दिए गए तीन झूपे -नागौर के गोगेलाव कंजर्वेशन क्षेत्र के 15 हेक्टेयर में लवकुश वाटिका लेने लगा मूर्त रूप -मुख्य गेट व वाहन पार्किंग हुई तैयार, अभी पंचवटी, वॉक वे और वॉच टावर समेत बच्चों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर व पर्यावरण जागरुकता केंद्र आदि बनाए जाएंगे पूरे दो करोड़ की लागत से तैयार हो रही गोगेलाव में प्राकृतिक धरोहर के रूप में लवकुश वाटिका इसमें प्राकृतिक तालाब, के साथ जंगलनुमा टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर होगा सफर लोगों को यहां पर टहलने पर होगा

Was surprised to see the forest built here very close to the city