VIDEO...घरों में अंदर नलों से पानी का हो रहा था इंतजार बाहर बह रहा था दरिया

Nagaur. रेलवे ने मुख्य जलापूर्ति लाइन के ऊपर ही गाड़ दिया अपना पोल

-मुख्य रेलवे लाइन के निकट जलापूर्ति लाइन पर पोल लगाने के चलते टूटने से हजारों लीटर बहा पानी

-हजारों लीटर पानी बहने से करीब डेढ़ हजार की आबादी रह गई प्यासी

- रेलवे लाइन फाटक पार रेलवे लाइन के निकट सैनिक क्षेत्रीय कार्यालय के सामने का है मामला

- 200 मीटर की दूरी पर पूरी सडक़ पानी में डूबी बाढ़ सरीकहा दृश्य बना

Water was waiting inside the houses from the taps, the river was flowing outside