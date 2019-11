मुख्य अभियंता एसएन निर्वाण ने कहा - बिजली पूरी देंगे, लेकिन चोरी नहीं होने देंगे

We will give full electricity, but will not let be stolen - SE Nirvana, डिस्कॉम की टीमों ने गोटन व मूण्डवा एईएन कार्यालय क्षेत्र में तीन अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए