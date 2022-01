भाषण में ऐसा क्या था, जो प्रभारी मंत्री को कागज में पढ़कर बोलना पड़ा, देखिए वीडियो

जिला स्टेडियम में मनाया गया देश का 73वां गणतंत्र दिवस, प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव ने किया ध्वजारोहण

नागौर. ‘देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की राह तैयार करने वाला संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस वर्ष हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के पूर्ण होने के साथ-साथ आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है।’ यह बात उच्च शिक्षा विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्रसिंह यादव ने बुधवार को जिला स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से संपूर्ण देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण प्रदेश के आमजन का दैनिक जीवन एवं व्यवसाय प्रभावित रहा। वहीं इसके बाद इसी कोरोना की संभावित तीसरी लहर ने पूरे विश्व को संकट में ला दिया है। राजस्थान में भी संभावित तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है। वैश्विक महामारी के इस दौर में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में राज्य सरकार ने आम जनता की पीड़ा को समझते हुए हर वो कार्य किया, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

मंत्री ने कहा कि हमारे नागौर जिले ने जिला प्रशासन के कुशल नेतृत्व एवं भामाशाहों सहित आमजन के सहयोग से कोरोना की इस जंग को जीता है। उन्होंने जिलेवासियों से करते हुए कहा सभी लोग कोरोना का टीका लगवाकर इस महामारी से लडऩे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत नवाचार करते हुए पंजीकृत बेरोजगार युवकों को बेरोजगार भत्ता दिए जाने के साथ-साथ स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री ने कोरोना संक्रमण काल में आमजन के रक्षार्थ काम करने वाले जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी तक के योगदान की सराहना की। उन्होंने जिले के सर्वांगीण विकास और कोरोना काल में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए सहयोग देने वाले भामाशाहों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की तथा सभी को मिलकर नागौर जिले को विकसित एवं समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया।

