समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं की खरीद, पंजीकरण की प्रक्रिया जानने के लिए पढि़ए खबर

अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व नागौर में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य 35.100 मैट्रिक टन निर्धारित

नागौर. भारतीय खाद्य निगम मण्डल कार्यालय, अजमेर के अधीनस्थ राजस्व जिले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व नागौर में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य 35.100 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके लिए सम्बिन्धत जिलों में कुल 41 खरीद केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से भारतीय खाद्य निगम को 6 खरीद केंद्र, राजफैड को 7 खरीद केंद्र आवंटित किए गए हैं।

Wheat will be purchased on support price