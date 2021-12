संसद में गूंजा सेना भर्ती की लम्बित लिखित परीक्षाओं का मुद्दा

- राजस्थान में हुई सेना भर्तियों की परीक्षाएं करवाने व नई सेना भर्ती रैलियों के आयोजन को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित

MP Beniwal said in Lok Sabha - When election rallies are being held, why not army recruitment rallies