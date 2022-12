कृषि अधिकारी पहुंचे तो भीड़ देखकर हैरान हुए उपखण्ड अधिकारी

Nagaur.पंचायत समिति में कृषि के राजपत्रित स्तर के अधिकारी पद सृजित करने की मांग

- असिस्टेंट एग्रीकल्चर आफिसर टेक्नोक्रेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री व पशुपालन मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

When the agriculture officer arrived, the sub-divisional officer was surprised to see the crowd