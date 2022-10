VIDEO...दीपोत्सव पर दीप जले तो गोवर्धन पर हुई श्रीकृष्ण-गोपूजा

Nagaur. बनाया गिरिराज पर्वत, चढ़े अक्षत-पुष्प, की गोवर्धन पूजा

-घरों के आंगन आदि में बनाया बनाया गोवर्धन, की भगवान भगवान श्रीृकृष्ण व गायों यका अर्चन

-दीपावली धूमधाम से मनाई, जले मंगल दीप, जगमगाया शहर

When the lamp is lit on Deepotsav, then Shri Krishna-Gopuja took place on Govardhan