रेल बंद हुई तो सिमटने लगा रामदेव पशु मेले का दायरा

- मेले में साल दर साल घट रही ‘नागौरी बैलों’ की आवक व बिक्री

- पिछले 11 सालों में 11 हजार से दो हजार तक गिरी गोवंश की आवक

नागौर. पशु मेलों के दौरान पशु परिवहन के लिए चलने वाली ट्रेन को बंद करने से रेलवे को कितना फायदा हुआ, यह तो पता नहीं, लेकिन पशुपालकों को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है। स्थानीय पशुपालकों के साथ बाहर से पशु खरीदने के लिए आने वाले किसानों को भी इससे नुकसान हुआ है। रही-सही कसर तीन साल तक के बछड़ों के परिवहन पर लगी रोक ने पूरी कर दी। रेल सेवा बंद होने से नागौर के रामदेव पशु मेले का दायरा सिमटकर 20 फीसदी रह गया है, ऐसे में यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढिय़ां इन मेलों के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ेंगी।

When the rail was closed, the scope of cattle fair started shrinking