VIDEO...बदला मौसम तो खिल गए इनके चेहरे पर आई मुस्कान

Nagaur. सर्दी बढऩे से अब जीरा की उपज में अंकुरण की उम्मीद बढ़ी

-बुआई कर चुके काश्तकारों में कई जगहों पर अंकुरण नहीं होने से परेशान होने लगे थे किसान

-बुआई में कुचामन एवं मेड़तासिटी कृषि एरिया में मिलाकर 41 हजार हेक्टेयर में अब तक हुई जीरा की बुआई

-निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा 67.77 प्रतिशत हो चुकी है जीरा की बुआई

