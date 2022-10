नागौर के आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब मिलेगा नंदघर...

Nagaur. योजना शुरू होने के सात साल बाद भी नागौर को नहीं मिल पाया नंदघर

वर्ष 2015 में योजना शुरू होने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में नंदघर तो बन गए, लेकिन नागौर जिला अब तक इससे रहा अछूता

-जिले के 824 आंगनबाड़ी केन्द्रों का नंदघर में परिवर्तित करने की है योजना

नागौर. प्रदेश के अन्य जिलों में करीब छह साल पहले ही अधिकतर आंगनबाड़ी केन्द्र अब नंदघर में परिवर्तित हो चुके हैं। नंदघर में बदलने के ही साथ ही बच्चों को जहां एलईडी आदि के साथ स्कूलों तर्ज पर सुव्यवस्थित कक्षा-कक्ष मिल गए हैं, वहीं नागौर इससे अब तक अछूता रहा है। जबकि जिले में चयनित हुए करीब साढ़े 800 आंगनबाड़ी केन्द्रों को अब भी नंदघर बनने का इंतजार है। आईसीडीएस के अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में नंदघर के लिए चयनित केन्द्रों का फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई किन्तु-परन्तु की स्थिति न रहे।

