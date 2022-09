कहां है सरकार...!अब भी मर रहे लम्पी से गोवंश

Nagaur. सात हजार से ज्यादा गोवंश कि जिले में मौत होने के बाद भी अब तक नहीं आई इसकी कोई कारगर दवा

- अभी भी लक्षणों के आधार पर पशु चिकित्सक लंपी पीडि़त पशुओं का कर रहे इलाज

- तीसरी बार हुए सर्वे में 40 हजार से ज्यादा पशु पाए गए लंपी से पीडि़त

- पशु चिकित्सकों के खाली पदों से लंपी पीडि़त पशुओं के इलाज में हो रही मुश्किल

- पशुओं की बीमारी के इस आपातकालीन दौर में भी सरकार ने नहीं भरे पशु चिकित्सकों के खाली पद

Where is the government... Still the cows from the dying lumpi