VIDEO...करोड़ों के घोटोलेबाज को क्यों बचाने में लगा है नागौर का जिला प्रशासन...!

Nagaur. डाक विभाग में चर्चित घोटाला काण्ड में आरोपी सुरेश पूनिया के संबंध में राजस्व वसूली के लिए डाक विभाग की ओर से कलक्टर को कई बार भेजा जा चुका है पत्र

-सात से आठ माह के अंतराल में एक दर्जन से ज्यादा बार डाक विभाग ने भेजा पत्र, हर बार प्रशासन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया इस पर कार्रवाई का पूरा प्रकरण

-डाक विभाग की ओर से पत्र भेजने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से जिला प्रशासन पर लगा सवालिया निशान

Why is the district administration of Nagaur engaged in saving crores of scamsters...!