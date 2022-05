हर जिले से 20-20 अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगे तैयार

राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा चयनित पांच खेल एथेलेटिक्स, बैडमिन्टन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक व कुश्ती में दी जाएगी ट्रेनिंग

Published: May 22, 2022 10:59:59 am

नागौर . राजस्थान राज्य में अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए काॅरपोरेट घरानों की मदद ली जाकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा चयनित पांच खेल एथेलेटिक्स, बैडमिन्टन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक व कुश्ती में प्रत्येक जिले से 20-20 खिलाडि़यों का चयन कर मदद प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Will prepare 20-20 international players from every district