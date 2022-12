मलमास के आगमन के साथ आज से एक माह तक नहीं होंगे शुभ कार्य

Nagaur. शुक्रवार सुबह नौ बजकर 56 मिनट से लग जाएगा मलमास

-सूर्य एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभत्व प्राप्ति की है मान्यता

With the arrival of Malmas, there will be no auspicious work for one month from today