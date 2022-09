VIDEO...नवरात्र आने के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया बूम

Nagaur. बाइक, कार के साथ ही अन्य वाहनों की बिक्री में नवरात्र के पहले ही दिन 35-40 प्रतिशत की हुई ग्रोथ

-नवरात्र के तीन दिनों में वाहन खरीद का आंकड़ा लाखों में पहुंचा, वाहनों के शोरूम हुए गुलजार

-बाइक्स एवं कारों की बुकिंग में गत दो सालों क अपेक्षा 50 प्रतिशत से ज्यादा का बढ़ा आंकड़ा

-खरीदारों के बढ़ते के्रज को देखकर वाहन डीलर एजेंसी संचालकों में उत्साह

-इस बार की खरीद में खरीदार शुभ मुहर्त में खरीदारी को लेकर पहले से ज्यादा इस बार सजग नजर आए

There was an increase of 35-40 percent in the sale of bikes, cars as well as other vehicles on the very first day of Navratri.