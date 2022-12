माली समाज के पाटोत्सव स्थल पर पर्णकुटी के आकार में बनी यज्ञशाला, सजने लगे पंडाल

Nagaur. लिखमीदास महाराज स्मारक विकास संस्थान की ओर से छठे पाटोत्सव की तैयारियों में जुटा माली समाज, आठ बीघा से ज्यादा एरिया में बसेगा यह पूरा मेला

-आज से नानी बाई रो मायरों कथा श्रवण, निकलेगी शोभायात्रा

-कल शाम को राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, इसमें मुख्य अतिथि उत्तरप्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशवमौर्य एवं पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित कई प्रमुख हस्तियां करेंगी शिरकत, आठ प्रतिभाओं को मिलेगा स्वर्ण पदक

Yajnashala built in the shape of Parnakuti at the Patotsav site of Mali society, the pandals started decorating