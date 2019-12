रामसर के तालाब में डूबा युवक, कुचामन में कार-ट्रक की टक्कर, एक मरा

Young man drowned in Ramsar's pond, collision with car-truck in Kuchaman, one dead

जायल/कुचामन सिटी (नागौर). जायल क्षेत्र के रामसर गांव के तालाब में पैर फिसलने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हालांकि घटना मंगलदार दोपहर की है, कड़ी मशक्कत के बाद मृतक का शव बुधवार सुबह गोताखोरों ने बाहर निकाला जा सका। मृतक की पहचान तंवरा निवासी रूपाराम पुत्र रामदेव मेघवाल के रूप में हुई है।

वहीं बुधवार सुबह कुचामन के निकट डीडवाना रोड स्थित काला भाटा की ढाणी के पास एक सडक़ हादसा हो गया। कार व ट्रक की टक्कर में राजपुरा निवासी गजेंद्र जाट (27) व कुचामन निवासी मनोज (28) घायल हो गए, जिन्हें उपचार के किलए राजकीय चिकित्सालय कुचामन लाया गया, जहां चिकित्सक ने गजेंद्र जाट को मृत घोषित कर दिया।

कोतवाली पुलिस में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

नागौर. कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार नागौर शहर क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास पाठक के निर्देश पर थाना स्तर पर हैड कांस्टेबल कमलेश के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को डीडवाना के आदर्श नगर निवासी आरोपी दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल स्वामी एवं राहुल नायक पुत्र बुधाराम नायक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 3 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात कबूल की है। आरोपियों से पूछताछ कर अन्य मोटरसाइकिल चोरियों के बारे में पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आले दर्ज के चोर हैं, जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों में गिरफ्तार हो चुके हैं।