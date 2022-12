देर रात सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना, दूसरे गुट पर केस दर्ज करने की कर रहे मांग, ये है पूरा मामला...

People protested in the collectorate: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रविवार देर रात एक गुट के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंच कर धरने पर बैठ गए। ऐसे में पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने लोगों से धरने पर बैठने का कारण पूछा।

People protested in the collectorate: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के दर्जन भर गांवों में धर्मांतरण को लेकर दो गुटों में विवाद और मारपीट का आरोप लगाते हुए रविवार को एक गुट के सैकड़ों लोग रविवार को देर रात नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंच कर परिसर में ही धरने(People protested in the collectorate)देकर बैठ गए। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नारायणपुर पहुंचता देख पुलिस भी सकते में आ गई।