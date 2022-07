निकाय चुनाव @ 11 : इटारसी में 29 और सोहागपुर में 42 प्रतिशत हुआ मतदान

इटारसी-सोहागपुर में 96 हजार मतदाताओं ने कर दिया प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला





इटारसी/सोहागपुर

नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान बुधवार को किया जा रहा है। नगर पालिका इटारसी और नगर परिषद सोहागपुर में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला वोटरों ने इवीएम का बटन दबाकर किया। सुबह 11 बजे तक इटारसी में 29.15 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि सोहागपुर में 41.84 फीसदी मतदान किया गया। प्रत्याशियों के जीत-हार का फैसला 17 जुलाई को अधिकृत घोषणा के बाद होगा।

दोनों ही निकायों में चल रहे मतदान के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। शहर सरकार बनाने में इस बार युवा ही नहीं हर आयु वर्ग के लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। नगरपालिका इटारसी में 34 वार्डों के लिए कुल 97 मतदान केंद्र बनाए गये हैं। यहां 78 हजार 131 मतदाता अपने मत देकर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इधर सोहागपुर में 15 वार्डों के लिए 29 मतदान केंद्र बनाए गये हैं। यहां 18 हजार 510 मतदाता हैं।

दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव-

जिले में होने वाले निकाय चुनाव दो चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में इटारसी नगर पालिका और सोहागपुर नगर परिषद में बुधवार 6 जुलाई को मतदान हो रहे हैं। दूसरे चरण में नर्मदापुरम, सिवनीमालवा, पिपरिया नगर पालिका, नगर परिषद माखननगर व नगर परिषद बनखेड़ी में 13 जुलाई को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया ईवीएम के माध्यम से होगी।

इटारसी में 23 और सोहागपुर में 8 संवेदनशील मतदान केंद्र-

इटारसी एसडीएम एमएस रघुवंशी ने बताया कि शहर में 23 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। 12 जर्जर मतदान केंद्रों को बदलकर नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। निर्वाचन शाखा सोहागपुर के अनुसार शहरी क्षेत्र के कुल 29 मतदान केंद्रों में से आठ संवेदनशील हैं।

29 percent voting in Itarsi and 42 percent in Sohagpur