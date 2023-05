बस स्टैंड पर उतरते ही यात्रियों ने मुंह पर रख लिया रुमाल, बोले- इतनी गंदगी कि बैठना भी मुश्किल

बस स्टैंड से हर साल नपा कर रही 10.95 लाख रुपए की वसूली, फिर भी न सफाई हो रही, न अतिक्रमण हट रहा

As soon as they got down at the bus stand, the passengers put a handkerchief on their mouth, said - so much dirt that it is difficult to even sit