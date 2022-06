शक्कर, नमक और गेहूं-चावल बेचकर समितियां डकार गईं 91 लाख रुपए

-मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन ने वसूली के लिए कलेक्टर को लिखा पत्र

-सहकारी समितियां और राशन दुकानदारों को कई बार पत्र भेजने के बाद भी नहीं दे रहे राशि



नर्मदापुरम

लोगों को सस्ता और मुफ्त अनाज बेचने में गड़बड़ी के कई मामले आपने सुने और देखे होंगे। लेकिन नर्मदापुरम जिले के करीब 200 राशन दुकानों से सस्ते दर पर नमक, शक्कर और खाद्यान्न बेचकर 91 लाख रुपए डकार लिए गए हैं। मामले का खुलासा मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के एक पत्र से हुआ है। जिसमें कार्पोरेशन ने सोसाइटियों और राशन दुकानदारों से वसूली के लिए कलेक्टर की मदद मांगी है। जिले की राशन दुकानों को द्वार प्रदाय योजना के तहत पिछले दो वर्षों में नमक, शक्कर और खाद्यान्न दिया गया था। जिसका भुगतान समितियों और राशन दुकानदार नहीं कर रहे हैं।

By selling sugar, salt and wheat-rice, the committees stole Rs 91 lakh