बच्चों से बोले कलेक्टर : कविता को न केवल पढऩा, बल्कि समझना भी जरूरी है

कलेक्टर बने शिक्षक : स्कूल चलें हम अभियान के शुभारंभ अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कलेक्टर ने पढ़ाया पाठ

Collector said to the children: It is important not only to read poetry but also to understand it.