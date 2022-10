महंगाई की मार से इस दिवाली फुस्स न हो जाए 'आतिशबाजी' -रसायन और बोर्ड का कागज हुआ महंगा, इसलिए 30 से 40 फीसदी बढ़े पटाखों के दाम



नर्मदापुरम दिवाली के त्योहार के खास आयटम आतिशबाजी पर महंगाई की छाया मंडरा रही है। बनाने में प्रयोग होने वाले रसायनों के दाम बढऩे से इस बार आतिशबाजी के दामों में पिछले साल की अपेक्षा 30 से 40 फीसदी का इजाफा हुआ है। हालांकि कोरोना का असर पूरी तरह खत्म होने की वजह से कारोबारी इस बार व्यापार अच्छा होने की उम्मीद जता रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि जिले में हर साल दिवाली के मौके पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये का आतिशबाजी कारोबार होता है। बड़े और थोक कारोबारी तमिलनाडु के शिवकाशी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और जलगांव से आतिशबाजी लाते हैं। आतिशबाजी में कलमी सोडा, नाइट एसिड जैसे रसायनों का प्रयोग होता है। जो सोडा पिछले साल 42 रुपये था, उसके दाम वर्तमान में 100 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य आतिशबाजी बनाने वाले कुछ अन्य रसायनों के भी दाम बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर रसायनों के दाम दुगने हो गए हैं। आतिशबाजी के बनाने में प्रयोग होने वाला बोर्ड का कागज भी महंगा हो गया है। इसी कारण पटाखों के दामों में 30 से 40 फीसदी का इजाफा हुआ है।

