बीच सडक़ पर खड़ी कार पर ठोका जुर्माना, नंबर प्लेट पर लिखा था 'भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष'

सिटी मजिस्ट्रेट ने इंदिरा चौक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने खिंचवाई सफेद रेखा

Fined on a car parked in the middle of the road, the number plate was written 'BJP Mahila Morcha President'