पर्यावरण को ध्यान में रखकर पवारखेड़ा में बनेगा 41.63 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल

भूमिपूजन कार्यक्रम : 18 माह में बनकर तैयार होगा स्कूल भवन. भवन में होंगे प्री-प्रायमरी, प्रायमरी, हायर सैकंड्री के 48 कमरे

Keeping in mind the environment, Rs 41.63 crore CM Rise School will be built in Pawarkheda