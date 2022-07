नागद्वार यात्रा : नंदीगढ़ के जंगल में चार घंटे फंसे रहे 61 तीर्थ यात्री, आधी रात को रेस्क्यू दल ने सुरक्षित निकाला

सौंसर छिंदवाड़ा के थे सभी तीर्थ यात्री, जंगल में जानवरों का भी था खतरा

पचमढ़ी/पिपरिया पचमढ़ी के नागद्वारी मेले में तीर्थ यात्रा पर आए छिंदवाड़ा सौंसर के 61 श्रद्धालु जंगल में रास्ता भटक गए। रविवार रात चार घंटे तक सभी तीर्थ यात्री जंगल में फंसे रहे। यहां घने जंगल में जानवरों का भी खतरा है। सूचना मिलने पर प्रशासन ने रात 1.30 बजे सभी तीर्थ यात्रियों को दुर्गम नंदीगढ़ के जंगल से रेस्क्यू किया। इसके बाद सभी को सुरक्षित छिंदवाड़ा सौंसर रवाना कर दिया गया।

Nagdwar Yatra: 61 pilgrims stranded in Nandigarh forest for four hours