पर्यावरण को पहुंचाया नुकसान... इसलिए अब देना होगा 6.91 करोड़ रुपए जुर्माना

जिले की इटारसी, नर्मदापुरम और सोहागपुर निकाय पर सबसे ज्यादा जुर्माना, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन में नाकाम निकायों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किया जुर्माना

Now Rs 6.91 crore will have to be paid