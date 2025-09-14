Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

195 शिक्षक होंगे नियमित ! जल्द अपटेड हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल

MP News: स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों की विद्यालयों में ज्वाइनिंग अक्टूबर 2021 में हुई थी। इनकी परिवीक्षा अवधि अक्टूबर 2024 में समाप्त हो गई ।

नर्मदापुरम

Astha Awasthi

Sep 14, 2025

(फोटो सोर्स: AI Image)
(फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: एमपी में नर्मदापुरम जिले के 195 शिक्षकों को नियमितिकरण का इंतजार है। इसके लिए शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस कारण वह परेशान हैं। दरअसल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग में मध्यप्रदेश से भर्ती किए गए 8,477 शिक्षकों को 3 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद भी अपने अधिकार से वंचित हैं। शिक्षकों को नियमित कारण का लाभ नहीं दिया जा रहा।

नहीं मिल रहा पूरा वेतन

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों की विद्यालयों में ज्वाइनिंग अक्टूबर 2021 में हुई थी। इनकी परिवीक्षा अवधि अक्टूबर 2024 में समाप्त हो गई । किंतु एक वर्ष बीतने को हैअभी तक परिवीक्षा समाप्ति का आदेश नहीं आया। जिससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

पूर्व में भी शासन के नियमों से उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें न्यूनतम वेतन प्रथम वर्ष वेतन का 70 प्रतिशत दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत वेतन दिया जाना था। इस अवधि के दौरान भी इन शिक्षकों का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। इसके बाद भी परिवीक्षा अवधि समाप्ति आदेश नहीं आ रहा। जिससे वार्षिक वेतन वृद्धि, एवं बढ़े हुए डी ए इत्यादि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सिर्फ 126 शिक्षकों की ही एसीआर पहुंची

जिले के 195 शिक्षकों में केवल 126 शिक्षकों की एसीआर पहुंची है। वहीं 69 शिक्षकों की अभी तक एसीआर नहीं पहुंची। 2021 में जिले के 195 शिक्षक भर्ती के गए थे उन्हें उनकी परिवीक्षा अवधि वर्ष 2024 में अलग-अलग महीना में पूरी हो गई। एक साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। शिक्षक परमानेंट होने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट रहे हैं।

ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द अपटेड हो जाएगा

शासन के निर्देश अनुसार नियमितिकरण के लिए प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द अपटेड हो जाएगा। - डॉ. मनीष वर्मा, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग

Published on:

14 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / 195 शिक्षक होंगे नियमित ! जल्द अपटेड हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल

