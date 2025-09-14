195 शिक्षक होंगे नियमित ! जल्द अपटेड हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल

MP News: एमपी में नर्मदापुरम जिले के 195 शिक्षकों को नियमितिकरण का इंतजार है। इसके लिए शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस कारण वह परेशान हैं। दरअसल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग में मध्यप्रदेश से भर्ती किए गए 8,477 शिक्षकों को 3 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद भी अपने अधिकार से वंचित हैं। शिक्षकों को नियमित कारण का लाभ नहीं दिया जा रहा।