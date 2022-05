कर्ज की गाड़ी पर सवारी, अब कुर्की की बारी

सहकारी खातेदारों पर 84 करोड़ का कर्ज

नर्मदापुरम

कर्ज लेकर बाइक, जीप और ट्रेक्टर दौड़ाने वाले किसान दस साल से उधार नहीं चुका रहे। जिसकी वजह से कर्ज की राशि बढकऱ 84 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपए तक पहुंच गई है। हालात यह हैं कि वसूली नहीं होने की वजह से ऋण योजना तक बंद कर दी गई है।

जिला सहकारी बैंक की सभी शाखाओं के माध्यम से अब रिकवरी के लिए कुर्की की कार्रवाई होगी। बैंक ने इसके लिए नर्मदापुरम और हरदा जिले के 3822 प्रकरण तैयार कर लिए हैं। जिनसे करीब 85 करोड़ रुपए वसूलना है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित नर्मदापुरम की शाखाओं के माध्यम से विभिन्न अकृषि ऋण योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत वर्ष 2002 से 2005 के बीच ऋण दिया गया था।

Ride on loan car, now it's time for attachment