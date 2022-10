25 करोड़ से बदलेगी जिला अस्पताल की सूरत, मिलेगी मल्टी स्पेशियलिटी सेवाएं, स्थान परिवर्तन पर चल रहा मंथन

जिला अस्पताल में मिलेगी मल्टी स्पेशियलिटी सेवाएं

नर्मदापुरम सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही जिला अस्पताल की सूरत बदली हुई नजर आएगी। मप्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें ने विधायक डा. सीतासरन शर्मा को भेजे एक पत्र में बताया कि जिला अस्पताल के उन्नयन के लिए 25 करोड़ 42 लाख 15 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिससे आदर्श जिला अस्पताल बनाया जाएगा। इधर अस्पताल उन्न्यन के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद स्थान परिवर्तन पर भी मंथन चल रहा है। जिला चिकित्सालय के उन्नयन के बाद यहां आने वाले मरीजों को मल्टी स्पेशियलिटी सेवाएं मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को एक्सरे, सोनाग्राफी व अन्य तरह की जांच के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। अस्पताल के उन्नयन के बाद यह सभी सुविधाएं एक स्थान पर मिलेंगी।

The appearance of the district hospital will change from 25 crores