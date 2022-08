पर्यटक अब सुखद और आरामदायक सफर का ले सकेंगे अनुभव

जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का हुआ शुभारंभ



नर्मदापुरम.

जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगाए गए अत्याधुनिक विस्टाडोम कोच से अब पर्यटक और आरामदायक व सुखद सफर का आनंद ले सकेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से अत्याधुनिक विस्टाडोम का शुभारंभ किया गया। जिसका नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक विजय पाल सिंह, कमिश्नर मालसिंह, डीआईजी जगत सिंह राजपूत, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरन सिंह ने विस्टाडोम कोच लगी जनशताब्दी एक्सप्रेस का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की पहल पर भारतीय रेलवे ने मध्यप्रदेश में पर्यटकों को यात्रा का एक अनूठा अनुभव कराने के लिए विस्टाडोम कोच को सम्मिलित किया है। विस्टाडोम जैसे अत्याधुनिक और आरामदायक कोच से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

यह कोच प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। भीमबेटका, सलकनपुर मंदिर, नर्मदा घाट, सतपुड़ा नेशनल पार्क, मढ़ई, पचमढ़ी, भेड़ाघाट, मदनमहल किला आदि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जाने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को विस्टाडोम कोच को अपनी यात्रा में शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम में माया नारोलिया, नीतू यादव, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम, अपर कलेक्टर मनोज सिंह ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं यात्रीगण उपस्थित थे।

Tourists will now be able to experience a pleasant and comfortable journey