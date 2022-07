मोबाइल से कर सकेंगे अनारक्षित और प्लेटफार्म टिकट बुक

रेल टिकट के लिए लाइन की झंझट और समय बर्बादी से होगी बचत

इटारसी

रेलवे ने अब अनारक्षित टिकट और प्लेटफार्म की टिकट के लिए यूटीएस मोबाइल एप से रेलवे की टिकट ले सकते हैं। अनारक्षित टिकट यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल रेल प्रशासन कीओर से यूटीएस मोबाइल एप की सुविधा कोविड काल के पूर्व की तरह शुरू की गई है। अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अपने मोबाइल पर इस एप को डाउनलोड करके ट्रेन में यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। मोबाइल एप के माध्यम से रेलवे प्लेटफॉर्म और सीजन टिकट भी जारी हो सकते हैं।

Unreserved and platform tickets can be booked from mobile