शहर सरकार में पहुंचने का किसका होगा सपना साकार

इटारसी में 69 और सोहागपुर में 79.48 फीसदी हुआ मतदान





नर्मदापुरम। नगर पालिका इटारसी और नगर परिषद सोहागपुर में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बुधवार को वोटरों ने इवीएम का बटन दबाकर कर दिया। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक दोनों निकायों के 126 केंद्रों में मतदान हुआ। इटारसी में 53 हजार 973 मतदाताओं ने वोट किया। जिसमें 28 हजार 229 पुरुष और 25 हजार 744 महिलाएं शामिल हैं। सोहागपुर में 14 हजार 711 वोटरों ने मत दिया। जिसमें 7745 पुरुष और 6966 महिला मतदाता शामिल हैं। वोटरों को रिझाने में कौन कितना सफल हुआ। जनता ने किसे नकारा और किसे स्वीकारा, इसका फैसला 17 जुलाई को जीत-हार के अधिकृत घोषणा के बाद होगा।

Whose dream of reaching the city government will come true