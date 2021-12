दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी रामाधर जंघेला पिता रामनारायण जंघेला निवासी ग्राम विहारिया थाना सिवनी को अलग अलग धाराओं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रुपए जुर्माना और 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

नरसिंहपुर. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी रामाधर जंघेला पिता रामनारायण जंघेला निवासी ग्राम विहारिया थाना सिवनी को अलग अलग धाराओं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रुपए जुर्माना और 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया है कि अभियोक्त्री का भाई चंचलेश जब 9 मार्च २०17 को शाम लगभग 6.30 बजे काम कर अपने घर आया तो उसे अपनी बहन अभियोक्त्रीे घर पर नहीं मिली। उसने अपनी बहन को घर के आसपास अपने रिश्तेदारों में खोजा और जब उसे अपनी बहन की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने 22 मार्च को थाना स्टेजशगंज में अपनी बहन की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करायी । 4 मई को दस्तयाब अभियोक्त्री ने अपने कथनों में बताया कि जब वह अपने पिता का इलाज कराने बटकाखापा गई थी तब उसकी मुलाकात रामाधर से हुई थी । जहांं उन्होंने एक दूसरे का मोबाइल नम्बर लिया और फिर बात करने लगे। आरोपी रामाधर ने अभियोक्त्री से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। आरोपी रामाधर,अभियोक्त्री के घर आया और उसे छिंदवाड़ा ले गया और फिर दिल्ली ले गया। दिल्ली में अभियोक्त्री आरोपी रामाधर के साथ लगभग दो माह किराए के मकान में रही। जहांं पर आरोपी रामाधर ने अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया। कुछ समय बाद आरोपी रामाधर ने अभियोक्त्री से कहा कि उसकी बहन की शादी होने वाली है तो आरोपी रामाधर अभियोक्त्री को अपनी बड़ी मां के घर छिंदवाड़ा में छोड़ कर चला गया। सूचनाकर्ता अभियोक्त्री द्वारा लेख कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना स्टेशनगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लीना दीक्षित विशेष न्यायाधीश ने अभियोक्त्री की साक्ष्य, एवं डीएनए रिपोर्ट,वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने किया।

In the case both the parties had agreed but the court sentenced