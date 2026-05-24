बढ़ती मांग से दम तोड़ रहे ट्रांसफार्मर, 4 जिलों से आपूर्ति, ग्रामीण में 360 तो शहरी क्षेत्रों में 110 मेगावाट तक खपत



ट्रांसफार्मरों के लिए इन जिलों पर निर्भरता

बताया जाता है कि जिले में जबलपुर, सागर, शहडोल एवं सतना के स्टोर से ट्रांसफार्मरों की खेप बुलाई जा रही है। हर सप्ताह 80 से 100 ट्रांसफार्मर बुलाने की नौबत बनी है। जिसकी बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू बिजली एवं पंप कनेक्शनों के जरिए बिजली की खपत 350 से 360 मेगावाट तक पहुंचना है। यही स्थिति शहरी क्षेत्र में बन रही है जहां बिजली की खपत का आंकड़ा 80 से 110 मेगावाट तक पहुंच रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बढ़ती मांग के बीच आपूर्ति सुचारु बनाए रखने टीमें दिन रात कार्य कर रही हैं। गाडरवारा क्षेत्र में तो एक टीम को रात्रि में ही आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित किया गया है। जिससे जहां कहीं से भी फाल्ट बनने या लाइन में खराबी आने की शिकायत मिले तो सुधार किया जा सके। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि यदि समय रहते 18 पावर हाउस में क्षमता वृद्धि होने से आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने में काफी मदद मिली है।

फैक्ट फाइल

जिले में कुल बिजली खपत - 450 मेगावाट

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली खपत - 350-360 मेगावाट

शहरी क्षेत्र में बिजली खपत - 80-110 मेगावाट

मार्च से अब तक बदले गए ट्रांसफार्मर - 535 से अधिक

प्रति सप्ताह नए ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता- 80-100

ट्रांसफार्मर आपूर्ति जबलपुर, सागर, शहडोल और सतना से

क्षमता वृद्धि वाले पावर हाउस -18