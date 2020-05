एक बार आया तो फैलता ही जा रहा कोरोना का संक्रमण

नरसिंगपुर. जिले में तीन लॉकडाउन तक हर कोई महफूज रहा। एक भी कोरोना का केस नहीं आया। प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ रही। लेकिन एक बार कोरोना वायरस ने जिले में प्रवेश क्या कर लिया। अब उसका प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी चार दिन ही हुए और 8 पॉजिटिव केस घोषित हो चुके हैं।

23 मई से शुरू कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे लोगो में भय व्याप्त है। दरअसल यहां कोरोना के फैलने का कारण शुरूआती दौर में मिले कोरोना पॉजिटिव से दूरी न बना पाना है। 26 मई को जो लोग कोरोना पॉजिटिव घोषित हुए वो उस पहले मरीज के सीधे संपर्क में रहे जो अहमदाबाद से एक समूह में यहां पहुंचे। ये सभी चावरापाठा ब्लॉक की तेंदूखेड़ा तहसील के बिलथारी, ईश्वरपुर, नादिया गांव के निवासी हैं।

बता दें कि पहला मरीज बिल्थारी गांव का था और 26 मई को जो तीन नए कोरोना पॉजिटिव घोषित हुए हैं उनमें से एक महिला और एक पुरुष ईश्वरपुर और एक नादिया का रहने वाला है।

यहां यह भी बता दें कि अब तक जो भी 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो सभी महाराष्ट्र व गुजरात से लौटे हैं। इसमें भी गुजरात से आने वाले पॉजिटिव की संख्या 7 है जबकि एक महाराष्ट्र से लौटने वाला है। बिलथारी, ईश्वरपुर,नादिया जैसे गांवों में गुजरात से आने वालों की तादाद 40 के आसपास है। अब प्रशासन का तर्क है कि इन 40 व्यक्तियों के परिवार के सदस्य भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं।

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

-बाहर से आए व्यक्ति होम क्वारंटीन रहें, किसी से संपर्क न करें, यहां तक कि परिवार के लोगों से भी नहीं

-स्थानीय व्यक्ति बाहर से आने वाले व्यक्तियों से कतई न मिलें। उनकी निगरानी करें और उनके घरों तक सीमित रहें।

-अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। अच्छी तरह से फेस मास्क लगाएं, हाथों को बार-बार धोते रहें और देह की दूरी का कड़ाई से पालन करें।

Narsinghpur, Corona havoc, 8 infected, eight infected in four days, Narsinghpur, Madhya Pradesh, Narsinghpur, Corona infection, Gujarat, Maharashtra, Narsinghpur, Corona infection