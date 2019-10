एमडी डॉक्टर ने गीत के माध्यम से दिया पर्यावरण की रक्षा का संदेश

नरसिंहपुर. दीपावली पर एक गीत के माध्यम से एमडी डॉक्टर रेनू शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गीतों के माध्यम से एक सुंदर पहल की है । उन्होंने इस दीपावली पर पटाखों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लोगों को जाग्रत करने का काम किया । उन्होंने भगवान श्रीराम के प्रकृति प्रेम को रेखांकित करते हुए उनके द्वारा सृष्टि की रक्षा के लिए किए गए महान कार्यों को उल्लेखित करते हुए एक खूबसूरत गीत दीपावली पर प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भगवान श्रीराम पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए काम करते थे साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि पटाखे छोडऩे से प्रदूषण होता है। उससे किस तरह से हमारी प्रकृति को घातक नुकसान होता है । उन्होंने गीत के माध्यम से लोगों से यह अपील की कि वे पटाखे ना छोड़े और प्रकृति के संरक्षण पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दें ताकि आगे आने वाली पीढिय़ों को कई तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाया जा सके । उन्होंने अपने गीत में पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को जाग्रत किया है । डॉ. रेनू शर्मा चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं और एक कुशल गायिका हैं। इसके अलावा वे प्रकृति मित्र के रूप में कार्य कर रही हैं। to see video click this link https://new-img.patrika.com/upload/submission_data/video/2019/10/30/diwali_1572375407.mp4://new-img.patrika.com/upload/submission_data/video/2019/10/30/diwali_1572375407.mp4