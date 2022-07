दूसरे विकासखंड के दो शिक्षकों को बीईओ का प्रभार पर वित्तीय अधिकार डीईओ के पास

नियमानुसार दूसरे विकासखंड में पदस्थ शिक्षकों को किसी दूसरे विकासखंड का बीईओ नहीं बनाया जा सकता पर यहां इस नियम का पालन नहीं किया गया।

नरसिंहपुर. विकासखंड नरसिंहपुर के लिए शिक्षा विभाग ने करेली विकासखंड के दो शिक्षकों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार दे रखा है पर इनके पास वित्तीय अधिकार नहीं हैं। वित्तीय अधिकार डीईओ ने अपने पास रखे हैं। नियमानुसार दूसरे विकासखंड में पदस्थ शिक्षकों को किसी दूसरे विकासखंड का बीईओ नहीं बनाया जा सकता पर यहां इस नियम का पालन नहीं किया गया। करेली विकासखंड के अंतर्गत हाई स्कूल समनापुर के प्राचार्य केएन शर्मा को नरसिंहपुर विकासखंड का विकास खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है । इसी तरह से विकासखंड करेली के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कठौतिया में पदस्थ महेश कतिया जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उन्हें भी अतिरिक्त रूप से विकास खंड शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर का प्रभार दिया गया है । अब यह दोनों ही शिक्षक अपनी मूल पदस्थापना वाले स्कूल में अपनी सेवाएं न देकर नरसिंहपुर के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं । वित्तीय कार्यों को छोड़कर दोनों ही वहीं से सारे काम निपटा रहे हैं । एक ही पद पर दो व्यक्तियों को प्रभार देने से जहां स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है वहीं विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में प्रभारी बीईओ महेश कतिया का कहना है कि उन्हें अतिरिक्त रूप से प्रभार दिया गया है जब बीईओ शर्मा अवकाश होते हैं तब उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं । प्रभारी बीईओ केएन शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुए।

