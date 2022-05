50 से ज्यादा गाडिय़ों में नहीं मिल रही जनरल टिकट

मजबूरी में सफर कर रहे यात्री पकड़े जाने पर भर रहे तगड़ा जुर्माना

नरसिंहपुर. रेलवे ने आगामी जून माह से कुछ और गाडिय़ों में जनरल सिटिंग कोच में यात्रियों को बिना आरक्षण के यात्रा करने की सुविधा देने की सूचना जारी की है। एक जून से लेकर ७ जुलाई तक अलग अलग गाडिय़ों में यह सुविधा क्रमानुसार शुरू की जाएगी। फिलहाल पश्चिम रेलवे के मुख्यालय ने जो सूची जारी की है उनमें ७० गाडिय़ों में यह सुविधा शुरू की जा रही है। लेकिन इससे नरसिंहपुर के लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली क्योंकि जो सूची जारी की गई है उनमेंं सेपमरे की केवल ४ और गाडिय़ों में यह सुविधा दी जा रही है। हालांकि रेलवे के सूत्रों का ेकहना है कि एक और सूची जारी होने वाली है जिसमें २ जून से कई गाडिय़ों में जनरल कोच में बिना आरक्षण के यात्रा की सुविधा बहाल कर दी जाएगी।

वेस्टर्न रेलवे के मुंबई स्थित मुख्यालय से 26 मई को पत्र जारी किया गया है जिसके हिसाब से सेकंड क्लास सिटिंग में यात्रियों को बैठने की सुविधा मिल सकेगी । बिना आरक्षण के कुछ गाडिय़ों में 1 जून से यह सुविधा दी जा रही है। लेकिन रेलवे की यह घोषणा अभी भी पश्चिम मध्य रेलवे के उन यात्रियों के लिए मजाक साबित हो रही है जिन्हें नरसिंहपुर से दूसरे स्टेशनों के लिए यात्रा करनी है। पश्चिम मध्य रेलवे की जिन गाडिय़ों में यह सुविधा दी गई है उनमें नरसिंहपुर से होकर गुजरने वाली 12191 सुपर फास्ट ओवरनाइट के डी ३ और डी ४ कोच में 1 जून से यह सुविधा मिलेगी । 11463 सोमनाथ जबलपुर मेल एक्सप्रेस में डी 4 कोच में, 11465 सोमनाथ जबलपुर मेल एक्सप्रेस के डी 4 में यह सुविधा क्रमश: 3 और 4 जून से शुरू होगी। जबकि लंबी दूरी के लिए चलने वाली कई गाडिय़ां जो बिहार, बनारस और इलाहाबाद से शुरू होकर यहां से गुजरती हैं उनमें यात्रियों को किसी भी तरह की कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। 12 853 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में यह सुविधा 11 जून से शुरू होगी। सामान्य टिकट के आधार पर यात्रियों को इस गाड़ी के डी 1 और डी 2 कोच में यह सुविधा मिल सकेगी।

100 गाडिय़ों के स्टापेज

नरसिंहपुर में अप एंड डाउन में 100 गाडिय़ों के स्टापेज हैं जिनमें से 8 स्पेशल गाडिय़ां शामिल हैं। लेकिन इनमें से लगभग 20 गाडिय़ों मेंं ही फिलहाल डी कोच में बिना आरक्षण के यात्रा की सुविधा बहाल की गई है। लोग मजबूरी में इन ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं और पकड़े जाने पर तगड़ा जुर्माना भर रहे हैं। कई गाडिय़ों में अप दिशा में सामान्य टिकट से यात्रा की सुविधा दी गई है पर डाउन में नहीं है। रेलवे का यह नियम भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लोग रेलवे की इस मनमानी से त्रस्त हो गए हैं और जन प्रतिनिधि उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे।

