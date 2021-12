चुनाव ड्यूटी से मांगा अवकाश तो लागू होगा 50 की उम्र 20 साल की सेवा का फार्मूला

गंभीर स्वास्थ्य समस्या के आधार पर ही मिल सकेगा निर्वाचन ड्यूटी से अवकाश

नरसिंहपुर. त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत सभी शासकीय, अद्र्धशासकीय विभागों व निगम मंडल के अधिकारी कर्मचारियों की मतदान दल गठन के लिए निर्वाचन ड्यूटी लगाई जायेगी। इस दौरान निर्वाचन ड्यूटी व प्रशिक्षण से अवकाश केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्या के आधार पर अपवादिक परिस्थितियों में ही प्रदान किया जायेगा। कर्मचारियों को डराने वाली बात यह है कि अवकाश के लिए आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मतदान दिवस के दिनांक तक अपनी आयु की गणना का उल्लेख भी आवेदन में अनिवार्य रूप से करना होगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत निर्धारित आयु 50 वर्ष एवं सेवा अवधि 20 वर्ष पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा की जाएगी और अवकाश के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनों को इस आदेश की परिधि में समीक्षा के लिए लाया जायेगा।

इस सिलसिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। अवकाश के लिए आवेदनकर्ता को अपना आवेदन विभागीय प्रमुख के माध्यम से जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में निर्वाचन कार्यक्रम के लिए बनाये गये ईपीडीएस पोर्टल पर फ्रीज किये जाने के बाद फार्म- 2 के आधार पर दर्ज सूची क्रमांक एवं कार्मिक यूनिक क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा। कार्यालय में अवकाश आवेदन प्राप्त होने के पहले विभागीय प्रमुख की स्पष्ट अनुशंसा एवं अभिमत का होना अनिवार्य रहेगा। सूची क्रमांक, कार्मिक यूनिक नम्बर तथा अभिमत के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की सत्यता की पूर्ण जवाबदेही विभाग प्रमुख की रहेगी। मिथ्या एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत एवं अग्रेषित आवेदनों की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी एवं कार्यालय प्रमुख पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

Court kept the sentence given earlier, sent to jail