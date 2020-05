भीषण सड़क हादसा: ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत, 11 घायल, ट्रक में छिपकर आगरा जा रहे थे मजदूर

नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक भीषण हादसा हो गया है। हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 11 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के पाठा गांव के पास आम से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिस कारण 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 18 मजदूर सवार थे। ये सभी मजदूर हैदराबाद से यूपी जा रहे थे। हालांकि अभी इसकी पहचान नहीं हो सकी है कि मृतक यूपी के किएस जिले के हैं।

जानकारी के अनुसार, हादसा एनएच 44 नरसिंहपुर और सिवनी सीमा के बीच हुआ है। ट्रक पलटने से 15 मजदूर इसके नीचे दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंच गए। नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि यह सभी मजदूर ट्रक में छिपकर अपने घर जा रहे थे।

Madhya Pradesh: 5 labourers died, 11 injured after the truck they were in, overturned near Patha village in Narsinghpur. The labourers were going from Telangana's Hyderabad to Uttar Pradesh in the truck, which was also carrying mangoes. More details awaited. pic.twitter.com/bowYPVMn1P

सभी का कोरोना टेस्ट होगा

सिविल सर्जन अनिता अग्रवाल के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। इसमें से एक को सिर में गंभीर चोट आई है, वहीं दूसरे को फ्रैक्चर हुआ है। बाकि अन्य घायलों की हालत स्थिर है। इनमें से एक घायल को तीन दिन से सर्दी, खांसी और बुखार है। इसे देखते हुए 5 मृतकों समेत सभी 18 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी का कोरोना टेस्ट होगा।

2 people referred to Jabalpur as one of them had head injury&the other had mandible fracture. 2 other are critical & others are stable. One of them has cough, cold & fever since 3 days so we've conducted samplings of all of them, including the dead: Civil Surgeon,Dr Anita Agrawal pic.twitter.com/zJUvQp1FBS