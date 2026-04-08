एमपी में 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला नरसिंहपुर जिले का है जहां नगर पालिका के रिश्वतखोर बाबू को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। लोकायुक्त की कार्रवाई से नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों ही नहीं पूरे शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।