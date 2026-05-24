हाइवे पर दो सडक़ हादसे में दो लोगों की मौत, एक बालक समेत तीन घायल

हाइवे पर प्लाइसीट से भरा ट्रक पलटने से चालक-परिचालक की मौत, एक घायल

एनएच 44 नरसिंहपुर-सागर हाइवे पर शनिवार को तडक़े करीब चार-साढ़े चार बजे सागर की ओर से आ रहा ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीबी 4694 ग्राम सगरी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे ट्रक चालक एवं परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक बालक घायल है। बरमान पुलिस ने मामले में मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की है।

बरमान चौकी प्रभारी आशीष बोवचे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर एवं जेसीबी, हाइड्रा की मदद से पलटे हुए ट्रक को सीधा करने कार्रवाई शुरू की गई। मृतकों की पहचान निरंजन पिता हरिमोहन कश्यप 44 वर्ष एवं होतीलाल पिता तोरण सिंह कश्यप 45 वर्ष निवासी थाना मलपुरा जिला आगरा उत्तरप्रदेश के रूप में की गई है। वहीं मृतक निरंजन का 13 वर्षीय पुत्र अभय घायल है। मृतकों के परिजनों से संपर्क कर सूचित किया गया है, उनके आने पर ही मृतकों के संबंध में अधिक जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह नींद का झौंका आने अथवा वाहन की गति तेज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रक में प्लाइसीट भरी हुई थीं।