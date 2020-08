अनलॉक में बढ़ी गाडिय़ों की बिक्री पर पिछले साल से 30 फीसदी कम हुआ कारोबार

नरसिंहपुर. . अजय खरे.लॉक डाउन में हर तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं जिससे हर क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। वाहन बाजार भी इसका शिकार हुआ पर जब अनलॉक शुरू हुआ तो गाडिय़ों की बिक्री शुरू हुई। वाहन कंपनियों और डीलरों को सहारा मिला पर पिछले साल की तुलना में वाहनों की बिक्री में ऐतिहासिक कमी देखी गई। यदि वर्ष 2019 और 2020 में एक अप्रेल से 31 जुलाई तक के समय में वाहनों की बिक्री का तुलनात्मक रिकार्ड देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल 5030 वाहनों की बिक्री कम हुई जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन बाजार पर किस तरह कोरोना संक्रमण काल की मार पड़ी है।

किसानों ने दिया वाहन बाजार को सहारा

इस कोरोना संक्रमण काल में यहां के किसान वाहन बाजार के संकट मोचक बने। यदि १ अप्रेल २०१९ से ३१ जुलाई २०१९ तक और १ अपे्रल २०२० से ३१ जुलाई २०२० के बीच हुई वाहनों की बिक्री देखी जाए तो पिछले साल जहां इस समय अवधि में ४५४ ट्रैक्टर बिके थे वहीं इस साल ३८४ ट्रैक्टर बिके यानि कोरोना संक्रमण संकट के बावजूद सिर्फ ७० ट्रैक्टर कम बिके। ट्रैक्टरों की पर्याप्त संख्या में बिक्री ने यहां ट्रैक्टर कंपनियों को आर्थिक संकट से काफी हद तक उबारा है। जबकि अन्य वाहनों की बिक्री पर नजर डाली जाए तो काफी निराशाजनक स्थिति नजर आती है।माल वाहक आटो, सवारी आटो,डंपर, मालवाहक ट्रक, मैक्सी एक भी नहीं बिकी। मोटरसाइकिल पिछले साल की तुलना में करीब ३५ फीसदी कम बिकीं। पिछले साल ७७३२ मोटर साइकिल बिकी थीं जबकि इस साल तुलनात्मक महीनों में २६९७ बिकीं।

कई करोड़ का राजस्व घटा

पिछले साल १ अप्रेल २०१९ से ३१ जुलाई २०१९ तक वाहनों की बिक्री से परिवहन विभाग को ३.५ करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि इस साल १ अपे्रल २०२० से ३१ जुलाई २०२० तक वाहनों की बिक्री से ८.८ करोड़ रुपए मिले।

वर्जन

अनलॉक पीरियड में वाहनों की बिक्री तुलनात्मक रूप से पिछले साल की तुलना में काफी कम हुई पर लॉक डाउन के बाद से जब बाजार खुला तो वाहनों की बिक्री अब धीरे धीरे बढ़ रही है।

जितेंद्र शर्मा, आरटीओ

फैक्ट फाइल

Sale of vehicles from 1 April 2019 to 31 July 2019 and 1 April 2020 to 31 July 2020

Freight carrier auto-4

Ride auto-21

Dumper-04

Taxi-07-05

Cargo truck-09

Loader-07-04

Maxi 01

Maxi Cab-323-101

Motor cycle-732- 2449

Tractor-658-36

Omni Bus-04-01

Passenger Van-58-04

-------------------------------------------------- -------------

Total 6229 - 319